Menu Rechercher
Commenter 16
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026, Espagne : Lamine Yamal bat un nouveau record

Par Max Franco Sanchez
Espagne 1-0 Argentine
winamax
1 2.25 N 3.05 2 3.60 bonus 100€

Il sort de l’adolescence, mais il a déjà un palmarès dont rêve des joueurs bien plus expérimentés… Effectivement, Lamine Yamal est devenu, comme les 25 autres joueurs de la Roja, champion du monde ce dimanche. Deux ans après avoir remporté l’Euro seulement.

La suite après cette publicité

Un sacre mondial qui lui permet d’entrer dans l’histoire. Il est effectivement devenu le premier joueur de moins de 20 ans à remporter un Euro et une Coupe du Monde. Et clairement, au vu de son potentiel et de celui de l’Espagne, ce n’est probablement pas terminé…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (16)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Espagne
Lamine Yamal

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Espagne Flag Espagne
Lamine Yamal Lamine Yamal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier