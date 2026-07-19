Coupe du Monde 2026, Espagne : Lamine Yamal bat un nouveau record

Il sort de l’adolescence, mais il a déjà un palmarès dont rêve des joueurs bien plus expérimentés… Effectivement, Lamine Yamal est devenu, comme les 25 autres joueurs de la Roja, champion du monde ce dimanche. Deux ans après avoir remporté l’Euro seulement.

La suite après cette publicité

Un sacre mondial qui lui permet d’entrer dans l’histoire. Il est effectivement devenu le premier joueur de moins de 20 ans à remporter un Euro et une Coupe du Monde. Et clairement, au vu de son potentiel et de celui de l’Espagne, ce n’est probablement pas terminé…