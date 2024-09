Pablo Longoria se prononce sur DAZN et les droits TV

Ce mercredi, Pablo Longoria a donné une interview à Relevo en Espagne. L’occasion d’évoquer divers sujets comme le fameux dossier des droits TV en France. «La vente des droits audiovisuels a été un coup très dur, non seulement pour l’Olympique de Marseille, mais pour toute la Ligue 1. Quand on analyse ce qui s’est passé, on voit qu’en France une grande partie de l’argent est allée vers les compétitions européennes. Il y a eu une augmentation radicale de la Premier League qui concurrence directement le championnat français, donc c’est nous, les clubs français, qui payons les décisions prises ces dernières années.»

Puis, il a ajouté : «en même temps, avec l’arrivée de DAZN maintenant, tous les clubs doivent se concentrer pour que tout fonctionne et que le produit s’améliore, qu’il y ait une plus grande visibilité. (…) Spécialement parce qu’on voit qu’il y a différentes compétitions, comme les compétitions européennes qui ont augmenté. Attention, il est vrai aussi qu’elles augmentent en nombre de matches. Il y a de nouvelles compétitions qui arrivent, comme le Mondial des Clubs, et nous verrons quel va être le montant négocié. (…) Dans le cas du championnat français, nous devons réfléchir à de nouvelles formules et chercher de nouveaux formats alternatifs à notre compétition. Ça veut dire quoi ? Que nous devons réinventer une bonne partie du produit parce que finalement cette baisse et aussi de notre responsabilité à nous tous.» Le message est passé !