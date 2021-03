Le LOSC et New Balance prolongent leur contrat !

Le LOSC et New Balance annoncent aujourd'hui la prolongation de leur collaboration. Partenaire et équipementier des Dogues depuis 2016, soit cinq saisons, New Balance signe un nouvel engagement de longue durée avec Lille.

Déjà partenaire du FC Porto, de l'Athletic Bilbao et bientôt de l'AS Roma, l'équipementier américain frappe un grand coup en prolongeant avec le club lillois, qui a une forte identité locale mais qui est également visible sur le plan européen en jouant l'Europa League ou la Ligue des Champions depuis plusieurs saisons. Le LOSC et la marque américaine en ont profité pour dévoiler les détails du plus grand partenariat jamais signé par le club avec un équipementier.

Avec des axes de développement communs, NB et Lille souhaitent redéfinir la relation traditionnelle entre un équipementier et un club de football. « New Balance est ravi de s'appuyer sur ce qui s'est déjà avéré être un partenariat incroyablement réussi avec le LOSC. La richesse de l’Histoire du club et son engagement en faveur du développement international reflètent vraiment notre propre héritage sportif et notre désir d’innover. Avec le LOSC, nous sommes côte à côte depuis cinq saisons, souvent très réussies sur le plan sportif. Nous restons extrêmement ambitieux pour l’avenir et allons redéfinir ensemble avec le LOSC la signification d’un équipementier sportif », annonce Kenny McCullum, directeur général de New Balance Football, dans le communiqué de presse du club.

Le tout premier club de Ligue 1 Uber Eats équipé par NB souhaite accentuer sa visibilité à l'internationale comme l'explique Olivier Létang, président du LOSC. « Nous sommes très heureux de poursuivre ce partenariat avec New Balance. Nous sommes deux grands challengers du football, deux « game changers », et outre nos valeurs communes et la belle relation qui nous lient déjà, nous partageons des ambitions fortes sur et en dehors du terrain. Dans une période ou la crise sanitaire et économique nous impose de nous réinventer, nous avons avec New Balance pour ambition d’innover et d’apporter un vent de fraicheur. Ce partenariat est puissant et ambitieux, et permettra au LOSC de développer, au-delà de ses gammes de produits et du merchandising du club, son activité marketing, son image et sa visibilité en France et dans le monde. »

NB va donc concevoir et produire l'ensemble des tenues d'entraînements et de matchs de toutes les équipes du club, des équipes féminines aux pros en passant par les jeunes de l'académie. Des produits saisonniers « lifestyle » et des collections inédites de chaussures verront également le jour pour répondre aux attentes de la communauté de fans des Dogues en France et dans le monde !