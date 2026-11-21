Opposé à Fulham à domicile en ouverture de cette 11e journée de Premier League après une série noire de trois revers consécutifs en championnat, Manchester City a encore connu un après-midi compliqué. Cueillis à froid dès la seizième minute sur une réalisation de Rodrigo Muniz servie par l’ancien Mancunien Oscar Bobb, les joueurs d’Enzo Maresca ont longtemps manqué d’allant à l’image d’un Erling Haaland particulièrement discret. Il a fallu un geste individuel inspiré d’Elliot Anderson, auteur d’une reprise de volée sur corner, pour relancer les siens et ramener la parité (57e).

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Malgré une activité incessante d’Anderson des deux côtés du terrain et l’entrée en jeu de Rayan Cherki, auteur d’un sans-faute dans ses transmissions, les Mancuniens n’ont pas réussi à faire la différence pour arracher le succès (1-1). Ce nouveau partage des points plombe un peu plus la dynamique des Skyblues avant un enchaînement périlleux, marqué par la réception de Naples en Ligue des Champions puis un déplacement à Londres face au leader Arsenal dans la foulée.