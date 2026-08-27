Chelsea : accord pour le transfert d’Emiliano Martinez !

Depuis des semaines déjà, Chelsea négociait avec Aston Villa pour le transfert d’Emiliano Martinez, le portier de la sélection argentine. Et un accord a enfin été trouvé ce jeudi soir pour que le Dibu devienne le nouveau portier des Blues.

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Chelsea va ainsi débourser un peu plus de 8,5 millions d’euros pour l’enrôler selon Sky Sport Italia. Le sulfureux gardien va signer un contrat de deux ans, avec une année en option, et sera donc un féroce concurrent pour Robert Sanchez.