Premier League
Chelsea : accord pour le transfert d’Emiliano Martinez !
@Maxppp
Depuis des semaines déjà, Chelsea négociait avec Aston Villa pour le transfert d’Emiliano Martinez, le portier de la sélection argentine. Et un accord a enfin été trouvé ce jeudi soir pour que le Dibu devienne le nouveau portier des Blues.
La suite après cette publicité
Chelsea va ainsi débourser un peu plus de 8,5 millions d’euros pour l’enrôler selon Sky Sport Italia. Le sulfureux gardien va signer un contrat de deux ans, avec une année en option, et sera donc un féroce concurrent pour Robert Sanchez.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer