Anderlecht : Vincent Kompany visé par des insultes racistes

Des comportements à bannir. Ce dimanche, lors du match nul entre le Club Bruges et Anderlecht (2-2), dans le cadre de la 20ème journée de Jupiler Pro League, Vincent Kompany et son staff auraient été ciblés par des insultes racistes provenant des tribunes du stade Jan-Breydel, et ce tout au long de la partie. À l'issue de la rencontre, l'ancien capitaine de Manchester City a fait part de son dégoût. Je n’en peux vraiment plus. Je ne vais même pas parler du match aujourd’hui. Je suis dégoûté. Pendant toute la rencontre, moi et mon staff avons été insultés avec des injures racistes qui visaient aussi les joueurs. La journée se clôture mal, a-t-il d'abord lancé au micro d'Eleven Sports, avant de poursuivre.

« Je vais m’abstenir de tout commentaire. J’ai envie de me réunir avec mon staff et avec les gens qui comptent pour moi. On ne devrait plus vivre ça aujourd’hui. Je vais faire très court. Pendant toute la partie, mon staff et moi avons été insultés de "singes noirs". Je sais que c’est aussi comme ça sur d’autres terrains de foot. Mais on a beaucoup donné pour ce pays et on vient juste jouer au foot. Donc le match m’importe peu. Je ne veux pas entrer en conflit avec Bruges mais là, je veux juste rentrer chez moi. » Le Club Bruges a rapidement condamné « toute forme de racisme », par le biais d'un communiqué.