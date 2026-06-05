Équipe de France : grosses inquiétudes en défense…

Ce jeudi soir, Didier Deschamps n’a pas pu aligner son équipe type face à la Côte d’Ivoire. Le sélectionneur national a quand même pu composer une attaque qui avait très fière allure : Kylian Mbappé, Rayan Cherki, Michael Olise et Marcus Thuram. Et sur le banc, DD avait plusieurs stars du Paris Saint-Germain préservées (Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola). Autant dire que le secteur offensif ne suscite pas trop d’inquiétudes, même s’il n’a pas régalé le public de la Beaujoire, hormis Cherki, lors de la défaite des Bleus (1-2).

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En revanche, à l’heure de guetter le moindre signal négatif avant de s’envoler pour les États-Unis et disputer la Coupe du Monde, les Bleus vont devoir rassurer en défense. Le 1er juin dernier, nous vous révélions en exclusivité que le pilier de l’axe central avec Dayot Upamecano, William Saliba, était touché au dos. Le staff tricolore a alors affirmé que le Gunner restait du voyage, mais Saliba était logiquement préservé face aux Ivoiriens. Une opportunité pour Ibrahima Konaté de montrer qu’il était prêt à prendre le relais.

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Konaté, la saison galère se poursuit

Malheureusement pour lui, il est resté dans la lancée de sa saison 2025/2026 très compliquée, marquée par les décès de son coéquipier Diogo Jota et de son père. A la 53e minute, pendant que Maxence Lacroix se faisait aspirer par Elye Wahi, Konaté oubliait de coulisser et glissait, laissant Guéla Doué filer seul au but pour l’égalisation ivoirienne. Lui et Lacroix ont rarement affiché un visage serein. Ils auront peut-être l’occasion de se rattraper contre l’Irlande du Nord lundi prochain à Lille, mais Deschamps doit plus que jamais prier pour que Saliba se remette de ses problèmes dorsaux.

Outre les centraux, les latéraux n’ont pas franchement été à la fête non plus. À commencer par Jules Koundé. Notre rédaction lui a donné un 3/10. «Son match a mal démarré avec une remise de la tête, simple à effectuer, envoyée dans l’axe directement sur un adversaire. Il a été en difficulté techniquement et a rendu plusieurs ballons à l’adversaire sur des relances. Il a clairement manqué de sérénité, même dans les duels. Inquiétant à 12 jours du premier match face au Sénégal.» Et son remplaçant, Malo Gusto, n’a pas fait mieux puisqu’il s’est fait devancer par Diallo sur le centre de Doué qui a amené le deuxième but ivoirien. Idem côté gauche avec Lucas Digne, entré à la place de Theo Hernandez et pris par la patrouille sur les deux buts adverses. L’essentiel sera de répondre présent le 16 juin prochain, mais il faudra vite se ressaisir.