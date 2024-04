OL - Brest : les compositions officielles

La vingt-neuvième journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un choc entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Brestois.. A domicile, les Rhodaniens s’organisent dans un 4-3-3 avec Anthony Lopes qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Jake O’Brien et Nicolas Tagliafico en défense. Maxence Caqueret, Nemanja Matic et Corentin Tolisso se retrouvent dans l’entrejeu. Malick Fofana et Saïd Benrahma soutiennent le buteur Alexandre Lacazette.

De leur côté, les Bretons s’articulent dans un 4-3-3 avec Marco Bizot dans les cages derrière Julien Le Cardinal, Brendan Chardonnet, Lilian Brassier et Bradley Locko. Hugo Magnetti, Pierre Lees-Melou et Kamory Doumbia constituent le milieu de terrain. En pointe, Martin Satriano prend place avec Romain Del Castillo et Steve Mounié.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Lopes - Maitland-Niles, Mata, O’Brien, Tagliafico - Caqueret, Matic, Tolisso - Fofana, Lacazette, Benrahma

Stade Brestois 29 : Bizot - Le Cardinal, Chardonnet, Brassier, Locko - Magnetti, Lees-Melou, Doumbia - Del Castillo, Satriano, Mounié

