Le message piquant de Karl-Heinz Rummenigge sur le départ de Lionel Messi

Une véritable bombe a agité le dernier mercato estival. Après toute une carrière passée en Catalogne, Lionel Messi (34 ans) quittait le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain, dans le cadre d'un transfert gratuit. Une opération qui n'a pas manqué et qui ne manque pas, encore à l'heure actuelle, de faire réagir la planète football. Dans un entretien accordé à AS, Karl-Heinz Rummenigge, désormais présent au sein du Comité exécutif de l'UEFA, a ainsi commenté le départ de Lionel Messi du FC Barcelone, non sans bousculer la gestion du club catalan dans ce dossier.

«En l'espace de trois ans, LaLiga a perdu ses deux joueurs phares. Cristiano est parti à la Juventus et, maintenant, Messi au PSG. Tous deux laissent un vide en termes de marketing qui ne peut être comblé. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, mais je considère comme un but personnel le fait d'avoir été obligé de laisser partir Messi à cause des conséquences du fair-play financier. Chacun est libre d'en penser ce qu'il veut, mais je considère que c'est marquer un but contre son camp que d'avoir été obligé de laisser partir Messi en conséquence des règles du fair-play financier», a ainsi déclaré l'ancien patron du Bayern Munich avant d'ajouter : «on l'a vu venir. Quand on accumule autant de dépenses, il est normal que les comptes ne s'arrangent pas, surtout après ce que le coronavirus a signifié pour tout le monde. Le Barça traverse une période compliquée, mais nécessaire. Réduire les dépenses est indispensable quand il y a plus de 1 300 millions d'euros de dettes. Il n'y a pas d'alternative. Et mon bon ami Joan Laporta le sait aussi.»