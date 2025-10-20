Débuts en L1, premières avec les Espoirs et prolongation, Dayann Methalie le Pitchoun qui ne perd pas de temps

Toulouse a fait peau neuve cet été. Pas moins de 5 titulaires ou apparentés ont plié bagage (Suazo, Aboukhlal, King, Sierro, Gelabert) pour permettre au club de récupérer 40 M€. Comme la grande majorité des clubs français, il a bien fallu trouver un moyen de renflouer les caisses en raison de la crise des droits TV, sans oublier de se renforcer en la jouant serré et malin. Le TFC a fait venir quelques éléments comme Emersonn, Hidalgo, Francis, Sauer, Vignolo, mais c’est surtout sur son propre réservoir qu’il s’est appuyé en promouvant quelques éléments de la réserve et des U19 dont un certain Dayann Methalie. Déjà suivi par le LOSC et des clubs italiens, il n’a pas mis longtemps à confirmer tout le bien qu’on pense de lui.

Capable de jouer défenseur central, il ne lui aura pas fallu beaucoup de temps pour s’installer dans le couloir gauche du 3-4-3 de Carles Martínez Novell. Le joueur de 19 ans a été titularisé dès son premier match à Nice (1ère journée), lui qui n’avait encore jamais connu la Ligue 1. « Je ne me suis pas trop mis la pression. J’ai essayé de jouer naturellement, de donner le meilleur de moi-même. A priori, ça a plutôt bien fonctionné, assurait l’intéressé, visiblement pas trop stressé pour ses débuts professionnels. Les anciens m’ont donné des conseils comme Djibril (Sidibé) et Yann (Gboho). Ils m’ont très bien intégré pour que ça se passe du mieux possible. Sur le terrain, je me suis bien senti, j’ai eu un bon feeling avec mes partenaires. »

« Un manque de personnalité » corrigé

Depuis, le natif de la ville rose a enchaîné avec 5 nouvelles titularisations et deux entrées en jeu contre Nantes et l’OL. Son entrée efficiente en jeu à Lyon a d’ailleurs permis au TFC de renverser la situation et de l’emporter (2-1). « On perdait des duels, on arrivait en retard, les Lyonnais trouvaient des situations de deux contre un… Dayann est à même de résoudre des problèmes par sa vitesse en revenant très vite », expliquait le technicien catalan après la rencontre. Ce dernier a osé le lancer dans le grand bain cet été après avoir décelé chez lui un « un manque de personnalité » la saison dernière où il aura simplement goûté aux feuilles de match (10) derrière l’intouchable Gabriel Suazo.

« Aujourd’hui, je me sens en confiance. J’ai senti ce passage dont parle le coach. Il me reprochait de ne pas assez me montrer. Petit à petit, j’ai compris ce qu’il me demandait, et aujourd’hui, ça se fait naturellement », affirmait en début de championnat celui qui profite aussi de la blessure de Rafik Messali. Une très belle entrée en matière, et surtout remarquée, d’autant que les Violets réalisent un bon début de saison après une préparation inquiétante. De quoi être nommé parmi les pépites du mois d’août (finalement devancé par Khalis Merah) et d’obtenir le trophée de joueur du mois par les supporters toulousains, ravis de voir une nouvelle pépite du centre de formation faire son trou en équipe première.

Débuts rêvés avec les Espoirs et une prolongation la même semaine

L’histoire ne s’arrête pas là pour Methalie, qui a signé un contrat de 3 ans (plus deux années en option) en 2024. Ses performances ont tapé dans l’œil de Gérald Baticle pour les deux matchs d’octobre de qualifications à l’Euro Espoirs. Là non plus, il n’a pas perdu de temps. Titulaire au poste de latéral gauche aux îles Féroé et contre la Lettonie, le néo-international U21 s’est fait plaisir. Deux buts au premier match, une passe décisive lors du second, certes l’adversité était relative, mais le Pitchoun a marqué des points pour la suite. Un prochain chapitre déjà rédigé puisqu’il a prolongé son contrat jusqu’en 2030 avec son club formateur.

« Je ne peux qu’être heureux de prolonger. Le Téfécé est le club qui m’a vu grandir, dans lequel j’ai évolué en tant que joueur, mais également en tant qu’homme », a réagi le prospect, dont la valeur sur Transfermarkt a déjà doublé depuis la fin août, passant de 2 à 4 M€. « Sa progression, récemment confirmée avec les Espoirs, illustre le travail remarquable mené depuis plusieurs années au sein de notre Académie. Nous espérons qu’il inspirera les futurs Pitchouns », explique de son côté Olivier Cloarec, le président d’un club dont le centre de formation confirme année après année qu’il est l’un des tout meilleurs en France.