CAN 2025, Maroc : Walid Regragui fait passer un gros message avant d’affronter le Mali

Ce jeudi 25 décembre, la CAN 2025 se met sur pause le temps d’une journée pour la fête de Noël. Ce vendredi, la compétition reprend avec notamment une très belle affiche entre le Maroc et le Mali dans le groupe A. Un match à l’enjeu important aussi bien pour les Lions de l’Atlas, qui peuvent assurer leur qualification, que pour les Maliens, qui doivent absolument se relever après avoir concédé le match nul à la dernière seconde face à la Zambie (1-1). Ce jeudi matin, le sélectionneur marocain Walid Regragui était en conférence de presse pour évoquer ce choc de la 2e journée. Et il a tenu à faire passer des messages forts, notamment sur le début de compétition de son équipe et plus globalement sur le niveau affiché par les favoris lors de la première journée.

La suite après cette publicité

« On arrive à la 2e journée, la 1re victoire était importante. Ce n’est jamais évident. On a vu que dans l’histoire, c’était dur. Là, on rentre dans la vraie compétition contre une équipe du Mali qu’on connaît très bien. C’est une équipe au potentiel énorme qui voudra gagner. Ça va être un match équilibré, on a hâte de le jouer. On joue pour les 3 points en essayant de se qualifier dès vendredi. Il y a beaucoup d’attentes autour de nous. Le premier match, il y a plusieurs points de vue sur la pression. Quand on regarde les scores, on est dans la logique de tout le monde, même si certains ont gagné avec plus de panache. La pression, on l’a depuis un an et demi », a-t-il d’abord lancé avant d’enchaîner sur la difficulté de cette CAN.

La suite après cette publicité

Walid Regragui attend plus du public

« Ça va être la CAN la plus difficile à gagner. Toutes les équipes sont au rendez-vous. On est dans les meilleures conditions possibles, tout le monde veut la gagner. Celui qui la gagnera aura plus de mérite que les années précédentes. Des pelouses magnifiques, des hôtels magnifiques. Tout est réuni. Donc il faut qu’on sente qu’on est à domicile, que c’est le feu dans le stade, un peu plus encore. (…) La possession stérile ? On a les solutions. On galère face au bloc bas mais on est sur 19 victoires consécutives. Les solutions, on en a trouvé. Après, pour la perfection, il faut que le match soit réglé à la mi-temps mais ça ne sera presque jamais le cas. On a manqué de présence dans le half-space, dans la surface. On a voulu les faire courir et on sait qu’en faisant tourner, on use l’adversaire. Parfois à la limite. Mais face au Mali, ça sera différent avec une équipe malienne avec plus de personnalité et plus d’espaces. On subira plus, ça sera équilibré. »

Enfin, dans la foulée, le sélectionneur marocain a donné des indications sur les blessures et notamment sur l’état de santé d’Achraf Hakimi et de Romain Saïss. Il en a profité pour tordre le cou aux rumeurs d’une blessure de Nayef Aguerd. « Les blessures ? À part Romain Saïss… Vous me parlez de Nayef mais je ne suis pas au courant. À part Romain, qui a eu une petite élongation, le reste, on est au courant pour Hamza et Achraf. Ils récupèrent bien. Hakimi, on va essayer de le gérer au mieux. Aguerd, les rumeurs, à part servir l’adversaire, ça ne sert pas le Maroc. On a un canal officiel, la défense n’est pas décimée. On a cinq défenseurs centraux dans la liste, on avait tout prévu. À part Romain, tout le monde est prêt en défense. » Le message est clair. Avant d’affronter le Mali, Walid Regragui ne veut pas s’enflammer et rappelle que le chemin sera très long pour ramener une deuxième étoile.