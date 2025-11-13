EdF : la réaction à chaud de Jules Koundé

Présent au micro de TF1 après la large victoire de l’équipe de France face à l’Ukraine (4-0), Jules Koundé a logiquement affiché sa satisfaction, qui plus est à l’heure où les Bleus ont officiellement sécurisé leur qualification pour la prochaine Coupe du Monde.

«Très content, ce n’était pas facile surtout en première mi-temps, en seconde mi-temps on a su élever notre niveau de jeu, on a marqué quatre buts, on en a pas encaissé, on est très contents. Participer à la prochaine Coupe du Monde ? C’est quelque chose d’unique, c’est une compétition qu’on rêve de jouer depuis petit, il ne faut pas banaliser ce qu’on a fait, on le voit avec les autres groupes où ça peut être très serré. On a fait le travail donc on est très contents», a déclaré le défenseur du Barça.