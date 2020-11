Ligue des Champions : Alvaro Gonzalez a du mal à digérer le parcours chaotique de l'OM

En s’inclinant mercredi sur sa pelouse face au FC Porto (0-2), l’Olympique de Marseille a enterré ses chances de se qualifier pour les 8e de finale de la compétition. Pire encore, les Phocéens se sont inclinés pour la 13e fois consécutive en C1 et ont ainsi battu le record d’Anderlecht qui était jusqu’ici de douze matches de suite perdus. Si les hommes d’André Villas Boas ont encore la possibilité d’être reversés en Europa League et ainsi sauver une bien triste performance sur la scène européenne jusqu’à présent, la pilule n’est pas évidente à avaler pour les joueurs de l’OM, en particulier Alvaro Gonzalez qui a confié au micro de Canal Plus être encore très touché par le parcours chaotique de son équipe, lui qui espérait beaucoup de cette compétition.

«Mal. Très mal parce que ça fait de nombreuses années que j'attends d'y participer et c'est douloureux de commencer comme ça. C'est dommage parce que j'avais beaucoup d'attentes. Je crois beaucoup en l'équipe, je pense que nous avons une bonne équipe, et en Ligue des Champions on n'a pas été à la hauteur. L'objectif maintenant, c'est de retrouver la victoire en Ligue des Champions, c'est fondamental pour nous. Et en championnat, nous qualifier à nouveau pour l'année prochaine, pour pouvoir vivre ça avec nos supporters» a ainsi évoqué le défenseur olympien pour le Canal Football Club