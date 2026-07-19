Coupe du Monde 2026 : suivez l’avant-match de la finale Espagne-Argentine en direct
Suivez l’avant-match de cette superbe finale de Coupe du Monde 2026 en direct avec nos journalistes, afin de ne rien rater et faire monter la hype avant le coup d’envoi.
Les Champions du Monde 2010 sont présents
De nombreux membres de l’équipe d’Espagne championne du monde en 2010 sont sur place. Gerard Piqué, David Villa, Sergio Busquets et Sergio Ramos, entre autres, vont ainsi assister à la finale.
📸 ¡Llegan las figuras a la gran final!— Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) July 19, 2026
Gerard Piqué arribó al estadio acompañado de sus hijos, mientras que Sergio Busquets llegó unos pasos por delante. Las leyendas del fútbol español ya están presentes para vivir el partido por el título. ⚽🏆 pic.twitter.com/De8yjVbocY
Les deux équipes joueront avec leur maillot "home"
Les deux formations évolueront avec leur premier maillot ce soir. La Roja avec son traditionnel maillot rouge donc, alors que l’Albiceleste portera sa tenue bleue et blanche.
Objectif back-to-back pour l’Argentine
Après la campagne victorieuse en 2022, l’Argentine pourrait devenir la première nation à réaliser le doublé en Coupe du Monde au 21e siècle. Pour rappel, seuls l’Italie (1934, 1938) et le Brésil (1958, 1962) ont réussi une telle prouesse.
L’Espagne est presque injouable en finale
La sélection ibérique a gagné cinq des six finales de grand tournoi continental qu’elle a disputé au cours de son histoire. En route vers un 6/7 ce soir ?
6 - La @SEFutbol en finales de grandes torneos (Mundial/Eurocopa):— OptaJose (@OptaJose) July 19, 2026
1964 - Euro vs 🇷🇺 (2-1) ✅
1984 - Euro vs 🇫🇷 (0-2) ❌
2008 - Euro vs 🇩🇪 (1-0) ✅
2010 - Mundial vs 🇳🇱 (1-0) ✅
2012 - Euro vs 🇮🇹 (4-0) ✅
2024 - Euro vs 🏴 (2-1) ✅
Reto. 🇪🇸 pic.twitter.com/AeBs79Pa5C
Keyne est déjà en place !
Véritable star de ce Mondial, le petit frère de Lamine Yamal est bien présent dans les tribunes du MetLife Stadium pour assister à la finale entre l’Espagne et l’Argentine.
Les Simeone réunis avant la finale
La fierté dans le regard de Diego Simeone, qui pose avec le maillot de son fils, qui s'apprête à disputer une finale de Coupe du monde ! 🥹🇦🇷— Footballogue (@Footballogue) July 19, 2026
C'est tellement beau ! ❤️
(IG : simeone) pic.twitter.com/hdGdQYdgCc
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