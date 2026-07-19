Coupe du Monde 2026 : suivez l’avant-match de la finale Espagne-Argentine en direct

La sélection ibérique a gagné cinq des six finales de grand tournoi continental qu’elle a disputé au cours de son histoire. En route vers un 6/7 ce soir ?

6 - La @SEFutbol en finales de grandes torneos (Mundial/Eurocopa):



1964 - Euro vs 🇷🇺 (2-1) ✅

1984 - Euro vs 🇫🇷 (0-2) ❌

2008 - Euro vs 🇩🇪 (1-0) ✅

2010 - Mundial vs 🇳🇱 (1-0) ✅

2012 - Euro vs 🇮🇹 (4-0) ✅

2024 - Euro vs 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (2-1) ✅



Reto. 🇪🇸 pic.twitter.com/AeBs79Pa5C — OptaJose (@OptaJose) July 19, 2026