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Coupe du Monde 2026 : suivez l’avant-match de la finale Espagne-Argentine en direct

Suivez l’avant-match de cette superbe finale de Coupe du Monde 2026 en direct avec nos journalistes, afin de ne rien rater et faire monter la hype avant le coup d’envoi.

Par Max Franco Sanchez
2 min.
La joie de Fabian Ruiz @Maxppp
Espagne Argentine
winamax
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Les Champions du Monde 2010 sont présents

De nombreux membres de l’équipe d’Espagne championne du monde en 2010 sont sur place. Gerard Piqué, David Villa, Sergio Busquets et Sergio Ramos, entre autres, vont ainsi assister à la finale.

Les deux équipes joueront avec leur maillot "home"

Les deux formations évolueront avec leur premier maillot ce soir. La Roja avec son traditionnel maillot rouge donc, alors que l’Albiceleste portera sa tenue bleue et blanche.

Objectif back-to-back pour l’Argentine

Après la campagne victorieuse en 2022, l’Argentine pourrait devenir la première nation à réaliser le doublé en Coupe du Monde au 21e siècle. Pour rappel, seuls l’Italie (1934, 1938) et le Brésil (1958, 1962) ont réussi une telle prouesse.

L’Espagne est presque injouable en finale

La sélection ibérique a gagné cinq des six finales de grand tournoi continental qu’elle a disputé au cours de son histoire. En route vers un 6/7 ce soir ?

Keyne est déjà en place !

Véritable star de ce Mondial, le petit frère de Lamine Yamal est bien présent dans les tribunes du MetLife Stadium pour assister à la finale entre l’Espagne et l’Argentine.

Keyne
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Les Simeone réunis avant la finale

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