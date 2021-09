OL : le message fort de Peter Bosz à ses joueurs avant Troyes

Auteur d'une belle prestation au Parc des Princes, malgré la défaite contre le Paris Saint-Germain (1-2), l'Olympique Lyonnais est toujours en manque de points dans ce début de saison et doit absolument s'imposer contre Troyes, à domicile. L'entraîneur des Gones, Peter Bosz, a estimé qu'il s'agirait d'une rencontre compliquée, mais n'acceptera pas une baisse de concentration de la part de ses joueurs.

«Je n'accepterai pas qu'on soit moins concentré contre Troyes que contre Paris. Après le match contre le PSG, dans le vestiaire, j'ai déjà parlé du match contre Troyes. Mais je vous préviens, on verra contre Troyes un autre match que contre Paris. Quand tu joues contre une équipe avec un bloc plus bas, ce n'est pas facile. Les espaces derrière la défense sont très réduits. Souvent, ce sont des joueurs de classe qui font la différence individuellement. Mais on va essayer de jouer pour faire déjouer ces blocs, car on veut avoir la possession cette saison. Il va falloir jouer en une ou deux touches de balle, moins toucher le ballon, accélérer la circulation, emmener des centres... On s'entraîne là-dessus», explique-t-il en conférence de presse, ce mardi.