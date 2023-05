Le Barça bientôt fixé pour le retour de Lionel Messi !

La suite après cette publicité

Annoncé depuis plusieurs semaines, le retour de Lionel Messi au FC Barcelone reste, pour l’heure, une simple supputation. Et pour cause. Avant d’imaginer un come-back de la Pulga, le club catalan se doit de convaincre LaLiga. Pour cela, les hautes sphères barcelonaises ont présenté un plan de viabilité à la ligue espagnole pour deux saisons qui permettra notamment aux Culers d’atteindre 200 millions d’euros entre revenus et réduction des dépenses.

Dans une interview accordée à SPORT, le vice-président économique des Blaugranas, Eduard Romeu, s’est d’ailleurs montré très optimiste : «c’est un plan très rigoureux et conservateur. Nous l’avons terminé pour deux ans et je suis sûr qu’il sera approuvé. Je ne vois aucun problème à ce qu’il ne soit pas approuvé par LaLiga. Le 19, le comité délégué de LaLiga se réunira et nous aurons une réponse qui sera sûrement positive». Réponse attendue dans un peu plus d’une semaine donc…

