Coupe du Roi : le Rayo Vallecano élimine Gérone, Cadiz dispose de Gijon aux tirs au but

Suite des huitièmes de finale de la Coupe du Roi ce samedi soir avec deux matches programmés à 18h30. Sur la pelouse de l'Estadio Municipal de Montilivi, Gérone (D2) recevait le Rayo Vallecano (Liga). Après l'ouverture du score de Bernardo pour les locaux (26e), Guardiola signait un doublé (45e+1, 48e) pour les visiteurs, qui s'imposaient donc 2-1 pour filer en quarts de finale.

Dans l'autre match du soir, c'est Gijon (D2) qui accueillait Cadiz (Liga) à l'Estadio El Molinón. Dans le temps réglementaire, les deux équipes n'arrivaient pas à se départager. La prolongation ne changeait rien non plus et tout le monde devait alors se départager aux tirs au but. Finalement, Cadiz obtenait son billet pour le prochain tour grâce à un succès 4-2 pendant la séance.