Espagne : un ancien du Real Madrid appelé en renfort

Après Eric Garcia et Pedro Porro, un nouveau joueur de l’Espagne quitte le stage à cause de pépins physiques. Il s’agit d’Alejandro Grimaldo, le latéral gauche de l’Atlético. Et Luis de la Fuente a choisi d’appeler Fran Garcia (27 ans) pour le remplacer, alors que la Roja va encore défier la Tchéquie et la Croatie une deuxième fois.

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Déjà international à deux reprises en octobre 2023, et souvent appelé en 2023, celui qui a quitté le Real Madrid cet été va donc retrouver la sélection espagnole, lui qui réalise un début de saison très intéressant avec le Betis (6 matchs joués et 1 passe décisive).