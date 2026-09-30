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Espagne : un ancien du Real Madrid appelé en renfort

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Fran Garcia @Maxppp

Après Eric Garcia et Pedro Porro, un nouveau joueur de l’Espagne quitte le stage à cause de pépins physiques. Il s’agit d’Alejandro Grimaldo, le latéral gauche de l’Atlético. Et Luis de la Fuente a choisi d’appeler Fran Garcia (27 ans) pour le remplacer, alors que la Roja va encore défier la Tchéquie et la Croatie une deuxième fois.

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Déjà international à deux reprises en octobre 2023, et souvent appelé en 2023, celui qui a quitté le Real Madrid cet été va donc retrouver la sélection espagnole, lui qui réalise un début de saison très intéressant avec le Betis (6 matchs joués et 1 passe décisive).

Pub. le - MAJ le
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