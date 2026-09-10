«Un joueur qui marque ne sera jamais un problème dans une équipe » : Kylian Mbappé répond aux critiques

Souvent critiqué pour son jeu sans ballon et pour sa tendance à s’économiser dans les tâches défensives, Kylian Mbappé a d’autres atouts. Sa faculté à mettre plus de 40 buts par saison en est une illustration frappante. C’est ce qui lui a permis de terminer la saison dernière meilleur buteur de Liga, de la Ligue des Champions, mais aussi de la Coupe du Monde malgré une année blanche en termes de trophées.

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Si certains observateurs ont parfois considéré que ses buts ne suffisaient pas à compenser son manque d’investissement collectif, allant même jusqu’à relativiser son rendement individuel qui pourrait nuire à son équipe, le capitaine des Bleus a un autre avis. Dans un entretien accordé à France Football avant la cérémonie du Ballon d’Or, Mbappé a défendu sa vision.

Pour Mbappé, son efficacité ne peut pas être un problème

«Si mes buts sont parfois occultés par les débats autour de mes courses défensives ou des kilomètres parcourus ? Je pense que ce n’est pas normal, mais c’est la vie de quelqu’un qui a côtoyé l’excellence pendant des années. Je ne suis plus dans la nouveauté. Tout le monde sait depuis des années ce que je sais faire. Et je pense que c’est là qu’on entre dans le cadre humain. C’est humain de toujours regarder ce que quelqu’un ne fait pas. Quand cela fait dix ans qu’il le fait, on ne regarde plus ce qu’il fait. On sait qu’il sait le faire. Donc on essaie toujours de regarder ce qu’il ne fait pas. À partir de ce moment-là, ce n’est pas quelque chose que je prends personnellement», explique-t-il.

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Pour lui, un joueur qui marque ne sera jamais un problème dans une équipe. S’il dit accepter les critiques constructives sur certains aspects de son jeu, il rappelle que l’objectif premier du football reste de marquer plus que l’adversaire, et qu’en ce sens, ses buts restent essentiels. «C’est un discours qui a moins de sens. Parce que si je ne marque pas, on va me demander pourquoi je ne marque pas. Après, j’ai appris que, quand tu es footballeur, à chaque match que tu joues, il y a des millions de coaches. Et tous les coaches ne sont pas contents à la maison. Chacun a son point de vue, mais je pense que le but du football, c’est de marquer des buts, d’en marquer un de plus que l’adversaire. Un joueur qui marque des buts ne sera jamais un problème dans une équipe, parce que je n’ai jamais vu une équipe gagner des titres en marquant zéro but.» Au moins, c’est clair.