L’entourage de Jérémy Doku sort du silence après la grosse polémique

Ce dimanche soir, Jérémy Doku ne sera pas présent sur la pelouse du SoFi Stadium de Los Angeles. Forfait pour la rencontre contre l’Iran, le joueur de Manchester City souffre d’une infection respiratoire depuis plusieurs jours. Alors qu’il se murmurait que le joueur allait possiblement manquer un match de sa sélection pour assister à la naissance de son fils, l’entourage du Belge est sorti du silence.

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D’une part pour démentir totalement cette information mais également pour confier que l’ailier de 24 ans suit avec «tristesse et dépit» les polémiques. La journaliste France Pierron avait notamment fait parler d’elle en s’offrant une sortie pour le moins osée.