Samedi soir, le Real Madrid a vu sa série de 10 victoires s’arrêter brutalement. Et ce, dans un contexte qui ne laissait pas forcément présager un mauvais résultat, puisque les Merengues accueillaient Alavés, neuvième au coup d’envoi de la rencontre, au Santiago Bernabéu. Mais les erreurs défensives des Madrilènes, combinées à l’efficacité des Basques et leur capacité à neutraliser les stars du Real, ont coûté cher à l’équipe de José Mourinho. Résultat final : défaite 2-1 contre Alavés et une deuxième place perdue au profit de l’Atlético, qui avait battu Elche plus tôt dans la journée (3-2).

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Et s’il faut pointer du doigt des coupables, de façon plutôt objective, c’est forcément à Dean Huijsen qu’on pense. Auteur d’une grosse erreur qui a permis à l’adversaire d’ouvrir le score, le défenseur central a été assez fébrile tout au long de la rencontre. Pourtant, ce n’est pas forcément lui qui est le plus critiqué en Espagne. Une fois encore, c’est Vinicius Jr, titulaire hier, qui fait office de bouc émissaire. Et son entraîneur, José Mourinho, paye lui aussi les pots cassés, avec plusieurs interventions assez dures sur les deux hommes dans les médias ibériques depuis le coup de sifflet final.

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Le cas Vinicius Jr commence à coûter cher à Mourinho

On reproche notamment au coach portugais de ne pas vouloir sortir, ni même mettre sur le banc définitivement, le numéro 7 du Real Madrid. « Mourinho n’a pas osé remplacer Vinicius et ce fut une erreur de remplacer Arda Güler avec Espi sur la pelouse », a par exemple indiqué le journaliste Julio "Maldini" Maldonado. Sur la Cadena COPE, l’ancien joueur madrilène Poli Rincon a été encore plus tranchant : « nous avons perdu parce que Mourinho l’a voulu, parce qu’il a construit une équipe en sachant qu’elle ne fonctionnerait pas. Aujourd’hui, c’était davantage un match d’intelligence que de vitesse, et plus de précision que d’intensité. Vinicius ne peut pas être titulaire, je l’ai déjà dit 10 000 fois. Je regrette que Mourinho s’entête à essayer de récupérer Vinicius, même si cela signifie continuer de perdre des points ».

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Que doit faire Mourinho avec Vinicius Jr ? Continuer de le titulariser à gauche Le titulariser à un autre poste Alterner entre un rôle de titulaire et de remplaçant Faire de Vinicius Jr un remplaçant de façon définitive Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Dans la presse écrite, même son de cloche. « L’effet Vinicius n’a pas marché. Il était maintenu dans le onze et il a terminé par se faire sifflet parce qu’il n’arrivait à rien. Mourinho l’a fait passer à droite pour mettre Diomandé à gauche, mais même comme ça ça n’a rien donné », explique par exemple Marca. « Le Brésilien a de nouveau été la cible des huées du Bernabéu malgré quelques signes encourageants et la détermination de Mourinho à refaire de lui un joueur important », écrit pour sa part AS. Autant dire que le Special One, qui a défendu le joueur après le match - « ma sensation c’est que quand le Real Madrid perd, c’est le grand débat, vous devez parler de choses jusqu’au prochain match » - va rapidement devoir faire un choix fort si le Brésilien n’améliore pas ses prestations…