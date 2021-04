PSG : le point médical avant Strasbourg

Avant de penser au quart de finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern Munich mardi, le PSG doit aborder un match important de Ligue 1 ce samedi à Strasbourg (17 heures, à suivre en direct commenté sur FM). Mauricio Pochettino ne pourra pas compter sur Neymar, suspendu après son expulsion contre Lille mais ce n'est pas tout.

La suite après cette publicité

Marquinhos, Abdou Diallo, Mauro Icardi, et Layvin Kurzawa ne seront pas du voyage en Alsace. Plutôt embêtant pour le capitaine parisien, touché face au Bayern et plus que jamais incertain pour le retour. Marco Verratti et Alessandro Florenzi sont eux toujours en protocole Covid.

Point médical