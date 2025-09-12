Real Madrid : Raúl Asencio a reconnu ses erreurs dans l’affaire des sextapes

Raúl Asencio, joueur du Real Madrid, a présenté des excuses formelles à l’une des deux jeunes femmes impliquées dans l’affaire des vidéos sexuelles enregistrées sans consentement par ses anciens coéquipiers en 2023. Dans une lettre adressée à la plaignante majeure, Asencio reconnaît avoir commis « l’erreur » de montrer à un ami l’une de ces vidéos, transmise par ses coéquipiers Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez et Andrés García, sans y participer lui-même. La victime a accepté ses excuses et retiré sa plainte, soulignant la valeur de la reconnaissance des faits et de la compensation financière versée par le joueur, dont le montant est resté confidentiel selon Sport. L’avocate de la plaignante, Margarita Alejo, a précisé que cette démarche inclut « une reconnaissance expresse » de la responsabilité d’Asencio dans la diffusion de la vidéo, qualifiée de délit contre la vie privée par le parquet.

Cependant, la situation judiciaire reste délicate. Les autres suspects, qui ne font plus partie du centre de formation du Real Madrid, restent poursuivis, et le parquet réclame pour eux des peines sévères, allant jusqu’à quatre ans et sept mois de prison pour enregistrement et diffusion d’images sexuelles impliquant un mineur. Asencio, quant à lui, reste sous le regard du ministère public en ce qui concerne l’autre plaignante, alors mineure à l’époque des faits, et pourrait encore être poursuivi pour deux délits contre la vie privée, avec une peine encourue de deux ans et demi de prison. Si la poursuite privée de la première victime est close, le dossier global illustre la gravité des infractions liées à la diffusion non consentie de contenus intimes et la responsabilité de tous ceux qui y participent, même indirectement. Affaire à suivre.