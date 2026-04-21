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Premier League

PL : Chelsea coule à Brighton et enchaîne une cinquième défaite de suite

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Liam Rosenior @Maxppp
Brighton 3-0 Chelsea

Le coup d’envoi de la 34e journée de Premier League était donné par la rencontre opposant Brighton (9e) à Chelsea (6e). Face à des Blues malades, les Seagulls avaient une belle carte à jouer. En cas de succès, l’ancienne équipe de Roberto De Zerbi pouvait en effet dépasser les Londoniens au classement.

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Un scénario dont étaient parfaitement conscients les joueurs de Fabian Hürzeler. Le cauchemar des Blues a commencé dès la troisième minute avec l’ouverture du score de Kadıoğlu. Mené à la pause, Chelsea a pris l’eau peu avant l’heure de jeu quand Hinshelwood a inscrit le but du break, avant le coup de grâce signé Welbeck dans le temps additionnel (90e). Grâce à ce succès 3-0, Brighton grimpe à la 6e place et passe devant Chelsea (7e), battu pour la cinquième fois de suite en championnat. Les Blues restent à 7 points de la première place qualificative pour la Ligue des Champions. Un écart qui peut passer à 10 points si Liverpool l’emporte contre Crystal Palace.

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