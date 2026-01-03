Menu Rechercher
Kevin Kampl va quitter le RB Leipzig suite au décès de son frère

Les supporters du RB Leipzig auraient sûrement souhaité un départ dans de meilleures conditions. Après presque huit ans passés au RBL et 283 matchs joués, Kevin Kampl a annoncé ce samedi son futur départ du club saxon. Le joueur de 35 ans va retourner auprès de ses proches, à Solingen, suite au décès de son frère. Ses adieux officiels auront lieu le 17 janvier lors du match contre le Bayern Munich, lors de la 17e journée de Bundesliga. « Le RB Leipzig et Kevin Kampl ont convenu d’un commun accord de résilier prématurément le contrat au 31 janvier 2026. Le joueur de 35 ans avait exprimé le souhait de quitter le club pour des raisons familiales, et le RB Leipzig a accédé à sa demande », a communiqué le club allemand dans un premier temps.

« Je vais désormais me concentrer pleinement sur ma famille, a-t-il ensuite indiqué dans un long message publié par le RBL. Je n’exclus pas complètement un retour sur les terrains un jour, même si cela me paraît totalement irréaliste pour le moment, et je souhaite passer beaucoup plus de temps avec mes proches. »

