JT Foot Mercato : le Classique plonge le PSG dans la tourmente

Le PSG s’offre une polémique improbable

Après l’humiliation infligée à leur rival marseillais (4-0), les joueurs du PSG se sont rendus devant le virage Auteuil pour communier avec les supporters parisiens. Des images symboliques, comme un regain d’amour entre les fans et leurs joueurs. Comme il y a quelques semaines, le titi Warren Zaïre-Emery a pris le mégaphone pour enflammer le public du Parc des Princes. Sauf qu’entre deux refrains, d’autres joueurs comme Layvin Kurzawa, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, ont lancé plusieurs salves d’insultes, certaines à caractère homophobe. Cela fait polémique notamment chez les Phocéens. Car ces derniers n’ont pas oublié l’épisode Taye Taiwo qui avait été sanctionné en 2011 après un chant insultant contre le PSG. L’ancien ministre Olivier Klein, aujourd’hui à la tête de la délégation interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT, a annoncé qu’il allait saisir le PSG et la LFP, afin de que des sanctions soient prises. Depuis, le Paris Saint-Germain a officiellement réagi par le biais d’un communiqué officiel. Le club a tenu à condamner les insultes entendues dans les tribunes et la commission de discipline de la LFP va se saisir du dossier. Pour rappel, Taiwo avait écopé d’un match de suspension, pour des faits similaires !

L’OM à la recherche de son futur entraîneur

Si Pancho Abardonado était l’entraîneur de l’OM hier lors de la déroute face au PSG, ce dernier n’est sur le banc marseillais que pour un intérim encore indéterminé ! En coulisses, l’OM travaille pour trouver l’entraîneur adéquat. D’après nos informations, un ancien sélectionneur de l’Italie a été proposé à Marseille. Il s’agit de Roberto Donadoni qui a écumé les équipes de Serie A en tant que coach, mais qui a également été à la tête de la sélection italienne entre 2006 et 2008. Un profil expérimenté qui plairait plutôt aux dirigeants phocéens. Même si à en croire La Provence, Jacques Abardonado pourrait rester le coach intérimaire encore quelque temps. Le journal local explique qu’il devrait être maintenu au moins jusqu’à la prochaine trêve internationale, début octobre. D’après RMC, un autre candidat surprise pourrait débarquer sur la Canebière. Il s’agit de Christophe Galtier… l’ancien coach du PSG ! Longoria l’aurait déjà contacté pour lui proposer de prendre en main l’équipe. Galtier ne serait pas insensible au projet marseillais, mais il réfléchit aussi à s’exiler au Qatar pour prendre ses distances avec la France. Affaire à suivre.

L’Ajax Amsterdam s’est séparé de son directeur sportif, Sven Mislintat. Le club néerlandais a limogé ce dernier avec effet immédiat. Une décision radicale de l’Ajax, qui a tranché et a choisi d’arrêter de travailler avec son directeur sportif, qui est impliqué dans une sombre affaire selon NOS. Pour rappel, le média accuse Mislintat de s’être offert les services d’un joueur cet été en provenance de Stuttgart contre une indemnité de 8 M€, par l’intermédiaire d’une agence allemande. Une agence cofondée par Sven Mislintat, dont il possède 35 % des parts. En Angleterre, Tottenham s’est offert un jeune défenseur croate seulement âgé de 16 ans. Il s’agit de Luka Vuskovic. Il était notamment pisté par Paris qui a fait une offre le concernant, mais il a finalement choisi les Spurs. Il a signé un très long contrat jusqu’en 2030. Mais il restera dans son club du Hadjuk Split jusqu’en 2025.