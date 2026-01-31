Adil Aouchiche se rapproche d’un grand club allemand

Le tour d’Europe d’Adil Aouchiche pourrait s’enrichir d’une nouvelle étape. Selon les informations de Sky Sports Germany, Schalke 04, leader de seconde division allemande, fait le forcing pour tenter de recruter l’ex-Parisien, actuellement prêté à Aberdeen (Ecosse) par Sunderland.

Le Français de 23 ans souhaite changer de club et les négociations avec Schalke auraient atteint un stade avancé ces dernières heures. Cette saison, le milieu offensif a joué 30 matchs, pour 3 buts et 2 passes décisives. Il avait été prêté à Portsmouth la saison dernière.