Bruno Genesio évoque un retour en France

Il avait été poussé vers la sortie à Lyon, remplacé par Sylvinho, flop retentissant, avant que Rudi Garcia ne prenne la relève, dans la précipitation. Bruno Génésio s’est exilé en Chine, où il semble avoir retrouvé la paix. Dans une bulle depuis 3 mois et la fin de la première phase, le coach français et son Beijing Guoan disputeront ce lundi la demi-finale retour du championnat de Chine, face au Guangzhou Evergrande de Paolo Cannavarro (aller, 0-0). Avant cela, le technicien français s’est confié à Luis Fernandez, sur beIN Sports. L’occasion d’évoquer le présent et le futur. Comme un poisson dans l’eau en Chine, Bruno Génésio n’a pas l’intention de rentrer. Enfin, pas tout de suite. « J’ai découvert l’Asie, je n’étais jamais venu. Beaucoup de choses me plaisent. La Culture, la façon de vivre, de voir la vie est différente, c’est ce que j’apprécie », a expliqué l’ancien coach de l’OL, qui avoue garder beaucoup d’affection pour le club rhodanien.

« Je suis l’actualité, même si c’est difficile de voir tous les matches, je suis le foot français, le foot européen, j’ai vu le clasico. L’OL, cela reste mon club de cœur, où j’ai connu beaucoup de belles choses. » Un lien indéfectible qui pourrait l’inciter à rentrer au bercail ? « Ce n’est pas d’actualité, je suis plutôt dans l’esprit de rester ici si j’en ai la possibilité, et puis d’envisager plus tard un retour en France ou en Europe. J’ai vécu 3 ans et demi à Lyon, avec plein de bonnes choses mais aussi des choses difficiles pour ma famille et moi, donc je pense que si j’ai la possibilité je resterai un an de plus en Chine, » a-t-il expliqué, pleinement impliqué dans le projet pékinois. « Aujourd’hui, c’est ma priorité, je me sens bien ici dans ma vie, j’ai un groupe qui me donne beaucoup de plaisir tous les jours. Je prends beaucoup de plaisir avec mon staff français, mon staff chinois, j’apprends beaucoup de choses sur moi-même, j’ai envie de continuer ». Message reçu BG.