Chelsea : Mauricio Pochettino en appelle aux datas

Serait-ce un nouveau constat d’impuissance de la part de Mauricio Pochettino ? Invaincu depuis un mois maintenant, une première dans cette saison pénible, Chelsea navigue toujours dans le ventre mou de la Premier League avec cette 11e place. Seul un sprint final en boulet de canon pourrait sauver le club de Londres. Pourtant, selon son coach argentin les données récupérées lors des différentes rencontres des Blues montrent que les résultats devraient être bien meilleures. «Si vous regardez toutes les datas, vous verrez que nous devrions être en 4e position. Mais pour différentes raisons, nous n’y sommes pas» entame l’ancien entraineur du PSG.

«Les datas indiquent que nous sommes sur la bonne voie. Dans quels domaines devons-nous nous améliorer? Cela viendra avec le temps. Nous devons être plus compétitifs, sur de petits détails. Cela ne s’acquiert qu’avec l’expérience et le temps passé à jouer ensemble. Il est facile de trouver des données quand on veut tuer quelqu’un. Mais quand les données sont bonnes et qu’elles montrent que l’équipe va bien mais que, pour différentes raisons, nous n’obtenons pas les résultats que nous méritons, nous devons avoir confiance dans le processus.» Chelsea reçoit Burnley ce samedi à 16h.