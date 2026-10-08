Quand Luis Enrique et Lionel Messi se prenaient la tête

Lionel Messi a connu de nombreux entraîneurs au FC Barcelone, de Pep Guardiola à Luis Enrique en passant par Koeman. Et tout n’a pas toujours été simple entre le numéro 10 et les techniciens, à commencer par l’actuel entraîneur du PSG, qui a bousculé Messi et ses habitudes. L’ancien adjoint de Frank Rijkaard au Barça, Eusebio Sacristan, raconte ainsi comment les deux hommes ont appris à cohabiter.

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« Luis Enrique, c’est l’autre coach avec qui il a tout gagné au Barça, mais entre les deux, ça n’a pas été simple au début. Luis était arrivé en 2014 à Barcelone avec ses principes, comme toujours: “Moi, j’aime ça et pas ça, et on fait à ma manière.” Messi lui avait répondu: “Non, on fait à ma façon.” Luis Enrique l’avait même assis sur le banc de touche (contre la Real Sociedad), ce qui avait failli provoquer son licenciement. Il a finalement eu l’intelligence de comprendre qu’il fallait adapter sa vision à celle de Messi », se remémore Sacristan dans les colonnes de So Foot.