Manchester United va signer un contrat sponsoring à plus de 60 M€ !

Si Chelsea éprouve toutes les peines du monde à trouver un nouveau sponsor pour cette saison, ce n’est pas le cas de Manchester United qui prépare déjà l’avenir. Après avoir signé en 2021 un contrat de 5 ans avec Team Viewer, le club mancunien a annoncé l’hiver dernier que le partenariat liant les deux parties prendrait fin plus tôt que prévu. Selon The Telegraph, les Red Devils s’apprêtent à entrer dans une nouvelle ère et à signer un contrat de sponsoring avec Snapdragon.

D’après le tabloïd anglais, Manchester United toucherait plus de 60 M€ par an en signant avec la filiale de la société de technologie américaine, Qualcomm, et deviendrait le deuxième club d’Angleterre avec le plus gros contrat sponsoring derrière le rival, Manchester City. Si la durée de celui-ci n’a pas été divulguée, l’accord entre les deux parties est proche et il entrera en vigueur avant le début de la saison prochaine. «Dans le cadre de l’accord élargi, Snapdragon deviendra le sponsor principal de Manchester United à partir du début de la saison 2024-2025, apparaissant sur les kits domicile, extérieur et third des équipes masculine et féminine», a annoncé la formation anglaise via un communiqué.