Allemagne : Jürgen Klopp a fait un premier choix fort pour sa liste

En France, tout le monde attend avec impatience la première liste de Zinedine Zidane pour les matches des Bleus en Ligue des Nations. Mais l’Allemagne trépigne, elle aussi, d’impatience. Jürgen Klopp a succédé à Julian Nagelsmann et l’ancien entraîneur de Liverpool va annoncer sa liste pour les rencontres face aux Pays-Bas, la Grèce et la Serbie jeudi prochain. Outre-Rhin, les observateurs attendent de connaître les hommes forts du nouveau sélectionneur, mais ils veulent également savoir qui remplacera l’emblématique Manuel Neuer dans les cages.

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Selon Welt, le choix serait le suivant : remplaçant de Neuer à la Coupe du Monde 2026, Oliver Baumann ne profiterait pas du départ de son principal concurrent pour grimper dans la hiérarchie. Pire, il ne serait même pas convoqué. Le poste de gardien numéro 1 serait confié à Marc-André ter Stegen (34 ans, Ajax Amsterdam). Derrière lui, Jonas Urbig (23 ans, Bayern Munich) et Alexander Nübel (29 ans, Besiktas) seraient les numéros 2 et 3.