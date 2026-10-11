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Ligue 1

OM : Jeffrey de Lange savoure la victoire malgré une prestation décevante

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Jeffrey de Lange à l'OM @Maxppp

L’Olympique de Marseille peut enfin souffler. Après quatre défaites consécutives, les Phocéens ont retrouvé le chemin de la victoire sur la pelouse de Troyes (2-0). Un succès précieux pour les hommes de Bruno Génésio, qui avaient impérativement besoin de se relancer. Au micro de Ligue 1+, Jeffrey de Lange n’a d’ailleurs pas caché son soulagement, tout en reconnaissant les difficultés rencontrées par son équipe.

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«C’est magnifique pour nous. Le match n’était pas très bien, mais les trois points étaient importants. C’était très important de gagner, surtout pour le moral de l’équipe, le mental. On n’a pas super bien joué, mais on a assuré l’essentiel ce soir», a confié le gardien néerlandais. Une victoire loin d’être convaincante dans le contenu, mais qui pourrait permettre à l’OM de retrouver un peu de confiance après plusieurs semaines compliquées.

Pub. le - MAJ le
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