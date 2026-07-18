Un nouveau club italien veut aider l’OM à se débarrasser de Pierre-Emile Højbjerg

L’Olympique de Marseille continue d’avancer sur son vaste chantier estival. Après les ventes de Mason Greenwood à Fenerbahçe, de Pierre-Emerick Aubameyang au Deportivo La Corogne et de Hamed-Junior Traoré au Genoa, le club phocéen espère encore enregistrer plusieurs départs d’ici la fin du mercato afin d’alléger sa masse salariale et de renflouer ses caisses. Parmi les dossiers prioritaires figure celui de Pierre-Emile Höjbjerg. Malgré une saison solide (43 titularisations, 5 buts et 5 passes décisives), l’international danois de 30 ans, sous contrat jusqu’en 2028, ne sera pas retenu par les dirigeants marseillais, qui espèrent récupérer environ 15 millions d’euros.

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Le mois dernier déjà, l’avenir du milieu de terrain semblait s’écrire loin de la Canebière. L’Atalanta Bergame avait manifesté un intérêt concret, tandis que Besiktas avait tenté sa chance avec une première offre estimée à 10 millions d’euros, rapidement refusée par le board marseillais selon la presse italienne. Depuis, la situation s’est accélérée et le dossier Höjbjerg apparaît comme l’un des plus susceptibles de se débloquer rapidement pour permettre à l’OM de poursuivre son dégraissage.

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Milan apprécie son profil

Selon les informations de Sky Italia, un nouveau prétendant de poids est désormais entré dans la danse : l’AC Milan. Les Rossoneri étudient sérieusement la piste menant au milieu danois afin de renforcer leur entrejeu. Son profil plaît particulièrement à Ruben Amorim, qui a déjà donné son feu vert à ses dirigeants. Le technicien portugais apprécie le volume de jeu, l’expérience et les qualités tactiques de l’ancien joueur de Tottenham, dont le départ annoncé de Marseille rend l’opération particulièrement accessible.

Toujours selon le média italien, Milan ne souhaite toutefois pas se précipiter. Ruben Amorim, fraîchement arrivé à la tête de l’équipe, entend d’abord évaluer l’ensemble de son effectif avant de lancer une offensive concrète. Mais l’idée Höjbjerg reste bien présente dans les bureaux lombards et pourrait rapidement prendre de l’ampleur dans les prochaines semaines. Une perspective qui ferait également les affaires de l’OM, bien décidé à poursuivre son opération dégraissage avant la clôture du marché des transferts.