Ballon d’Or 2026 : le classement de la 25e à la 21e place

Après les noms classés de la 30e à la 26e place, France Football continue de dévoiler une partie du classement final. Dans cette optique, on retrouve le défenseur parisien, Marquinhos, à la 25e place, soit son meilleur classement après avoir été 28e en 2019. En 24e position, Luis Diaz suit et est devancé par un autre Parisien : Nuno Mendes (23e).

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Ranked at the 23rd place of the 2026 Ballon d’Or Nuno Mendes @PSG_inside @selecaoportugal #ballondor https://t.co/iUEi0sGvAw — Ballon d’Or (@ballondor) October 26, 2026

Performant sous les couleurs de l’Inter Milan et finaliste du dernier Mondial, Lautaro Martínez se classe lui à la 22e place, juste derrière Gabriel Magalhães, défenseur d’Arsenal et finaliste de la dernière Ligue des Champions.