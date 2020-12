Le classement des top buteurs européens

Comme à chaque début de semaine nous vous dévoilons le classement des meilleurs buteurs européens sous la forme d'un top 10 avec des mentions honorables. Les règles sont simples, seuls les buts inscrits en championnat sont comptabilisés. Les joueurs sont départagés en cas d'égalité par le nombre de matches joués et ensuite par le nombre de minutes disputées. Les 12 premiers championnats au classement UEFA sont ainsi concernés, à savoir l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Portugal, la Russie, la Belgique, l'Ukraine, les Pays-Bas, la Turquie et l'Autriche. Et pour ce 10e bilan de la saison, c'est encore une fois Robert Lewandowski qui trône fièrement en tête. L'attaquant n'a pas joué pour cause de trêve en Bundesliga mais son début de saison est époustouflant puisqu'il compte quand même 17 buts en 12 matches de championnat. Des chiffres impressionnants qui lui permettent d'avoir une bonne avance sur le dauphin Paul Onuachu.

Attaquant nigérian de Genk, Paul Onuachu a marqué hier contre Waasland-Beveren (1-1) et continue d'étoffer ses statistiques. Il compte désormais 15 buts en 17 matches de Jupiler Pro League et confirme son statut de dauphin de Robert Lewandowski. Le podium est complété par Mohamed Salah qui est resté muet contre West Bromwich Albion (1-1). Totalement passé à côté de son sujet, l'ailier égyptien n'a pas pu améliorer son bilan. Néanmoins celui-ci reste très bon avec 13 buts en 14 rencontres de championnat. A la quatrième place, on retrouve un Français. Il s'agit de Thomas Henry, ancien joueur de Nantes désormais à Louvain. Comme un poisson dans l'eau actuellement, l'attaquant a inscrit 13 buts en 17 matches. Samedi, il est néanmoins resté impuissant lors de la défaite des siens contre Ostende (2-1).

Kylian Mbappé grappille, Jamie Vardy bloqué

En cinquième position, Cristiano Ronaldo était sur un rythme fou mais il a été stoppé dans son élan en milieu de semaine. La lourde défaite de la Juventus contre la Fiorentina (3-0) ne lui a pas permis de soigner ses statistiques. Celles-ci restent toutefois impressionnantes avec 12 buts en 10 matches de Serie A. Kylian Mbappé est sixième et se retrouve sur ses talons. Avec 12 buts en 13 matches, l'attaquant français est sur de bonnes bases et a continué sur sa lancée contre Strasbourg (4-0) avec une nouvelle réalisation. Le buteur belge Romelu Lukaku suit à la septième place. Sur une bonne dynamique également, il avait toutefois été muet mercredi contre l'Hellas Vérone (2-1). Il a inscrit 11 buts en 13 matches. C'est un petit peu mieux que Danilo de Twente. Le buteur brésilien suit juste derrière avec 11 buts en 14 matches même si en milieu de semaine, il n'a pas marqué lors de la défaite des siens contre le Sparta Rotterdam (2-0). Théo Bogonda reste à la neuvième place même s'il n'a pas marqué contre Waasland-Beveren (1-1).

Enfin, la dixième place est pour Jamie Vardy qui a marqué samedi contre Manchester United (2-2) avant que son but soit accordé à Axel Tuanzebe en contre son camp. Le joueur de Leicester aurait pu grimper à la septième place. Dominic Calvert-Lewin (Everton), Heung-min Son (Tottenham), Raphael Holzhauser (Beerschot), Artem Dzyuba (Zenit) et Sardar Azmoun (Zenit) échouent aux portes du classement avec 11 buts. Sekou Koita (Red Bull Salzbourg), Erling Braut Håland (Borussia Dortmund), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Zlatan Ibrahimovic (AC Milan), Ike Ugbo (Cercle Bruges), Lukas Nmecha (Anderlecht), Steven Berghuis (Feyenoord), Patrick Bamford (Leeds United), Bruno Fernandes (Manchester United), Boulaye Dia (Stade de Reims) et Giorgos Giakoumakis (VVV Venlo) suivent avec 10 réalisations. C'est un peu mieux que Harry Kane (Tottenham), André Silva (Eintracht Francfort), Marcus Berg (FK Krasnodar), Wout Weghorst (VfL Wolfsbourg), Dusan Tadic (Ajax Amsterdam), Andrea Belotti (Torino), Roman Yaremchuk (La Gantoise), Ciro Immobile (Lazio), Karl Toko Ekambi (Olympique Lyonnais), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar) et Henk Veerman (Heerenveen) comptent 9 buts.

Le classement des top buteurs européens

1) Robert Lewandowski (32 ans/Pologne/Bayern Munich) - 17 buts en 12 matches (997 minutes)

2) Paul Onuachu (26 ans/Nigéria/Genk) - 15 buts en 17 matches (1341 minutes)

3) Mohamed Salah (28 ans/Égypte/Liverpool) - 13 buts en 14 matches (1171 minutes)

4) Thomas Henry (26 ans/France/Louvain) - 13 buts en 17 matches (1530 minutes)

5) Cristiano Ronaldo (35 ans/Portugal/Juventus) - 12 buts en 10 matches (822 minutes)

6) Kylian Mbappé (22 ans/France/Paris Saint-Germain) - 12 buts en 13 matches (816 minutes)

7) Romelu Lukaku (27 ans/Belgique/Inter Milan) - 11 buts en 13 matches (963 minutes)

8) Danilo (21 ans/Brésil/Twente) - 11 buts en 14 matches (1155 minutes)

9) Théo Bongonda (25 ans/Belgique/Genk) - 11 buts en 14 matches (1179 minutes)

10) Jamie Vardy (33 ans/Angleterre/Leicester) - 11 buts en 14 matches (1188 minutes)