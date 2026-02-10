PL : Manchester United arrache le nul à West Ham

Il n’y aura pas de 5e victoire de suite pour Manchester United, et donc pas de passage chez le coiffeur pour Frank Ilett, le fameux supporter, après 493 jours d’attente. Les Red Devils doivent se contenter d’un nul sur le terrain de West Ham (1-1). Ce n’est pas un si mauvais résultat face à la physionomie de la soirée et contre une équipe qui sortait de 4 victoires sur ses 5 derniers matchs, puisque Soucek avait ouvert le score à la 50e.

Les hommes de Michael Carrick ont alors fait le siège du but d’Hermansen sans se procurer de grosses situations non plus, jusqu’à cette égalisation de Sesko à la 90e+6. Ce point pris est un moindre mal pour les Mancuniens, repassés à la 4e place de Premier League après ce match de la 26e journée. Les Hammers vont mieux eux aussi et n’ont plus que 2 points sur le premier non relégable.