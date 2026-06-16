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CdM 2026 : le drôle de sac qui étonne tout le monde aux États-Unis

Par Valentin Feuillette
1 min.
Le trophée de la Coupe du Monde @Maxppp

Depuis le début de la Coupe du Monde 2026, les sacs transparents sont devenus un accessoire incontournable pour les supporters présents dans les stades. À New York, avant la rencontre entre la France et le Sénégal au MetLife Stadium, de nombreux fans arboraient ces sacs en plastique transparent, semblables à ceux utilisés dans les aéroports. Un engouement directement lié aux règles de sécurité imposées par la FIFA, selon RMC Sport.

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L’instance mondiale n’autorise en effet que les sacs transparents en plastique, vinyle ou PVC afin de faciliter les contrôles à l’entrée des enceintes et de garantir un accès « sûr et efficace » aux spectateurs. Face à cette réglementation, de nombreux supporters français ont recherché en urgence ce type de sac dès leur arrivée aux États-Unis, faisant de cet objet un produit particulièrement prisé depuis le coup d’envoi du tournoi.

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