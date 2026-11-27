Ibrahim Maza devrait poursuivre son aventure au Bayer Leverkusen pour encore plusieurs saisons. Malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens, dont le Bayern Munich, le milieu offensif algérien n’envisage pas de faire ses valises dans l’immédiat. Arrivé à l’été 2025 en provenance du Hertha Berlin, le joueur de 21 ans s’est rapidement imposé comme l’un des grands espoirs du club allemand. Nommé pour le trophée Kopa, qui récompense le meilleur jeune joueur de l’année, il bénéficie de la confiance de ses dirigeants et se plaît en Allemagne. Selon les informations de Guillermo Rai, le plan est clair : Maza devrait rester à Leverkusen jusqu’en 2028 au minimum, malgré les sollicitations dont il pourrait faire l’objet lors des prochains mercatos.

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Pour sécuriser son avenir, le Bayer travaille d’ailleurs depuis plusieurs semaines sur une prolongation de contrat jusqu’en juin 2031. Les discussions seraient proches d’aboutir, avec une volonté commune de poursuivre cette collaboration sur le long terme. Leverkusen ne prévoit pas de vendre son jeune talent dès l’été prochain et souhaiterait également éviter l’insertion d’une clause libératoire dans son nouveau bail. Le club allemand reste toutefois fidèle à sa politique économique : réputé pour valoriser ses joueurs avant de réaliser d’importantes ventes, comme avec Florian Wirtz, Kai Havertz ou Jeremie Frimpong, il pourrait difficilement ignorer une offre particulièrement conséquente. Mais pour l’heure, l’objectif est avant tout de conserver Ibrahim Maza et de continuer à le faire grandir sous ses couleurs.