CdM 2026 : la FIFA va aider la FFF

Alors que la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord approche pour l’Équipe de France, la calculatrice est de sortie. En effet, après le choix de l’hôtel, opéré par Didier Deschamps et son staff, ainsi que par Philippe Diallo, il faut faire les comptes. Et d’après les informations de L’Équipe, les coûts sont beaucoup plus importants pour le camp américain que pour l’hôtel Al Messila de Doha, lors de la compétition en 2022, au Qatar. En comptant les chambres réservées, la privatisation de la quasi-totalité de l’établissement et les espaces nécessaires pour les joueurs, il faut se rendre compte d’une chose : les tarifs hôteliers seront excessivement élevés cet été.

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Dans ce contexte, il faut aussi ajouter que les Bleus logeront dans un pays où le coût de la vie est plus cher. Et le quotidien indique donc que la FIFA devrait déposer une enveloppe d’1,5 million de dollars à la Fédération française de Football, uniquement pour les frais. Cette somme, qui paraît élevée, ne couvre finalement pas grand-chose quand on calcule le nombre de dépenses à établir durant les semaines qui vont suivre (sécurité, transports et primes). L’objectif est clair : il faut aller le plus loin possible pour être en bénéfice. Pour rappel, lors de la Coupe du Monde au Qatar, une fois tous les frais déduits, il restait que… 3,8 millions d’euros à la FFF.