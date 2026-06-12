CdM, Espagne : la sortie lunaire de Marc Cucurella sur de la Fuente

Alors que l’Espagne s’apprête à lancer sa Coupe du Monde 2026 contre le Cap-Vert, Marc Cucurella devrait être titularisé par Luis de la Fuente. Par ailleurs, le latéral gauche s’est permis une déclaration lunaire lors d’un passage dans une émission à la COPE… après avoir réfléchi au potentiel sacre de la Roja, le 19 juillet. « Si nous gagnons la Coupe du monde, je me ferais tatouer le visage de Luis de la Fuente » a-t-il indiqué au média.

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Certes, le joueur de Chelsea ne manque pas d’humour, mais il devra assumer cette prise de parole à la fin du tournoi. Les champions d’Europe 2024 font partie des sélections favorites sur le continent américain et leurs supporters attendent donc avec impatience les trois prochains matchs du groupe H. Reste à savoir si le groupe réalisera une belle entame contre les requins bleus.