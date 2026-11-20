«Non, non, pas avec moi.» Le journaliste a eu beau tenter sa chance auprès de José Mourinho en l’interrogeant sur le cas JJ Gabriel, l’entraîneur du Real Madrid s’est montré catégorique. «J’ai un feeling avec les joueurs avec qui je travaille tous les jours, avec ceux qui sont à ma disposition. Je n’en ai pas avec ceux avec qui je ne travaille pas.»

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Le très jeune milieu offensif anglais (16 ans) a fait ses adieux à Manchester United cette semaine, lui qui a refusé de passer professionnel au sein de son club formateur. C’est un secret de polichinelle, mais c’est bien au Real Madrid qu’il s’apprête à rebondir. Il devrait intégrer les équipes de jeunes dans les prochaines semaines.