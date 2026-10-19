23 personnes inculpées après des chants pro-nazis avant Hajduk Split-Ajax !

La police croate a annoncé ce lundi l’inculpation de 23 personnes après des chants pro-nazis et antisémites entonnés par des supporters de l’Hajduk Split avant la rencontre face à l’Ajax Amsterdam, jeudi dernier, en Ligue Conférence. Des membres du groupe ultra Torcida avaient défilé dans les rues de Split en scandant notamment des slogans antisémites et à la gloire d’Adolf Hitler, ainsi que des références au régime oustachi, allié de l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Six personnes ont également été arrêtées dans le cadre de cette affaire, selon les informations rapportées par la presse locale.

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Ces débordements ont provoqué une vive indignation en Croatie et à l’étranger. Le président croate Zoran Milanović et le Premier ministre Andrej Plenković ont fermement condamné ces propos, tandis que l’ambassade d’Israël a exprimé son choc face à cet incident antisémite. Vainqueur de la rencontre (2-1), l’Hajduk Split a présenté ses excuses à l’Ajax et à l’UEFA, alors que la Fédération croate de football a également dénoncé ces comportements. Le club pourrait désormais faire l’objet de sanctions disciplinaires de la part de l’instance européenne.