L'affaire Pogba inquiète la ministre des Sports

Interrogée au micro d'Europe 1 quant à l'affaire Pogba, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, n'a pas caché son inquiétude face à la situation, qui plus est à quelques mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde. « Je ne vais pas m'immiscer dans une affaire qui devient judiciaire. Ce qui me fait peur et m'inquiète, c'est si cela a un impact sur l'équipe de France » a-t-elle notamment déclaré.

Mais, dans cette histoire, elle veut cependant montrer toute sa confiance envers Didier Deschamps « qui, je suis certaine, saura recréer du liant, apaiser les tensions, et je compte sur lui pour gérer vraiment au mieux cette situation particulière au sein de cette très belle équipe. » Pour rappel, l'enquête ouverte par les avocats de Paul Pogba quant à son extorsion n'a pas encore donné lieu à de quelconques interpellations, bien que le dossier soit, en ce moment, entre les mains de la police.