Après son départ de Bordeaux, Matthieu Villette a le choix

L’été est particulièrement flou du côté des Girondins de Bordeaux. Relégué administrativement en Régional 1, le club au scapulaire tente les recours possibles pour rester en National 1 (quatrième division). Buteur du club girondin cette saison, Matthieu Villette (25 ans) est lui désormais libre depuis jeudi. Auteur d’un joli exercice avec 13 buts et 2 passes décisives en 24 matches, il a été précieux pour aider les Bordelais dans la mission montée. Cela lui offre une certaine cote sur le marché français.

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Discutant avec plusieurs clubs de Ligue 3, Matthieu Villette a vu La Roche Vendée tenter le coup. Il évoluait au sein de l’équipe vendéenne la saison dernière et avait laissé de bons souvenirs avec 20 buts en 35 rencontres. Attaquant efficace et très mobile, l’ancien joueur de Chartres et Tours fait aussi l’objet d’un intérêt émanent d’un club de Ligue 2. Une formation qui est passée à l’attaque au cours des dernières heures et entend convaincre l’attaquant de 25 ans durant le week-end.