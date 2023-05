Ligue 1 : Rennes envoie Troyes en Ligue 2, Brest s’offre Auxerre et s’éloigne de la relégation

Contrairement à d’habitude, seulement 3 matches étaient au programme du traditionnel multiplex du dimanche après-midi. La raison ? La rencontre décisive pour le maintien du FC Nantes face à Toulouse a été retardée de plus d’une heure trente. En effet, un colis suspect a été trouvé dans la tribune nantaise, ce qui a entraîné l’intervention des services de déminage et l’interdiction aux supporters d’entrer dans le stade. Mais, il y avait donc trois autres matches dans ce multiplex avec notamment le Stade Rennais qui recevait Troyes.

Les hommes de Bruno Genesio devaient profiter du faux-pas de l’OL (qui a perdu face à Clermont) pour se rapprocher d’une qualification européenne et mettre la pression sur Lille. Face à une équipe troyenne à 99% en Ligue 2, les Rennais ont su faire le job et rebondir après la défaite décevante contre Nice. Theate, Bourigeaud et Toko-Ekambi (deux fois) ont trouvé le chemin des filets pour assurer la victoire (4-0). Une victoire qui permet à Rennes de passer devant Lille à la 5e place (mais avec un match en plus que les Lillois). De son côté, Troyes est officiellement relégué en Ligue 2 après cette nouvelle défaite, la 21e de la saison.

Brest fait un grand pas vers le maintien

Une place en moins donc pour la Ligue 2 et cela devait forcément intéresser Auxerre et Brest qui s’affrontaient ce dimanche. Les Auxerrois, 16e à 1 point de la zone rouge, se déplaçait sur la pelouse de Brest, 15e et à 3 points de la relégation. L’enjeu était donc énorme et les deux équipes devaient absolument gagner pour faire un grand pas vers le maintien. Et à ce petit jeu, ce sont les Brestois qui ont réalisé le coup parfait. Jérémy Le Douaron a inscrit l’unique but du match et qu’il est important. Car les Brestois, qui restent 15e, prennent 4 points d’avance sur leur adversaire du jour et 5 sur Nantes qui joue donc face à Toulouse et n’a pas le droit à l’erreur.

Enfin, dans le match sans enjeu de ce multiplex, Lorient a fait match nul à l’extérieur face à Montpellier (1-1). Le joueur prêté par l’OL Romain Faivre avait ouvert le score pour confirmer sa bonne forme du moment avant que Maouassa n’égalise dans le temps additionnel. Les deux équipes n’avaient plus rien à jouer en cette fin de saison. Les Lorientais pointent tout de même à la 9e place du classement. De quoi confirmer la belle saison des Merlus.

Classement live Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 14 Strasbourg 38 35 9 11 15 48 55 -7 15 Brest 38 35 9 11 15 39 50 -11 16 Auxerre 34 35 8 10 17 32 57 -25 17 Nantes 33 35 6 15 14 35 50 -15 18 Ajaccio 23 35 6 5 24 22 66 -44 19 Troyes 22 35 4 10 21 42 77 -35 20 Angers 14 34 3 5 26 28 74 -46 Voir le classement complet

