CdM 2026 : la liste de la Croatie, avec Modric et Gvardiol

La Fédération croate vient d’annoncer ce lundi une sélection préliminaire pour la Coupe du Monde 2026. Composée de 26 joueurs principaux et de plusieurs réservistes, la liste confirme la présence des cadres historiques comme Luka Modrić, Ivan Perišić, Mateo Kovačić et Joško Gvardiol, tout en laissant Lovro Majer parmi les réservistes.

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Zlatko Dalić, sélectionneur emblématique, continue de miser sur l’expérience des « Vatreni » tout en apportant un sang neuf pour encore créer l’exploit cet été. Pour rappel, la Croatie est triple demi-finaliste lors des trois dernières éditions. La liste définitive sera affinée dans les prochaines semaines, mais l’objectif est clair : sortir des poules dans un groupe composé du Ghana, du Panama et de l’Angleterre.