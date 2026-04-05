Inter Milan : l’incroyable banger d’Hakan Calhanoglu contre l’AS Roma

Ce dimanche, le choc du soir en Italie met aux prises l’Inter Milan et l’AS Roma. Solide leader de Serie A, le club milanais avait à cœur de consolider son trône en s’imposant face au club de la capitale. Et après avoir montré une vraie maîtrise avec le retour de Lautaro Martinez, les Milanais étaient à hauteur de la Louve suite à l’égalisation de cette dernière.

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Finalement, les hommes de Christian Chivu ont vite repris les commandes de la rencontre grâce à Hakan Calhanoglu juste avant la mi-temps. Auteur d’une saison tronquée par les blessures mais très intéressante, l’international turc, fraîchement qualifié à la Coupe du Monde, a remis les siens devant grâce à une frappe splendide de 35 mètres qui a nettoyé la lucarne. Un but à consommer sans modération.