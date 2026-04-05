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Serie A

Inter Milan : l’incroyable banger d’Hakan Calhanoglu contre l’AS Roma

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
hakan @Maxppp
Inter Milan 5-2 Rome

Ce dimanche, le choc du soir en Italie met aux prises l’Inter Milan et l’AS Roma. Solide leader de Serie A, le club milanais avait à cœur de consolider son trône en s’imposant face au club de la capitale. Et après avoir montré une vraie maîtrise avec le retour de Lautaro Martinez, les Milanais étaient à hauteur de la Louve suite à l’égalisation de cette dernière.

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Finalement, les hommes de Christian Chivu ont vite repris les commandes de la rencontre grâce à Hakan Calhanoglu juste avant la mi-temps. Auteur d’une saison tronquée par les blessures mais très intéressante, l’international turc, fraîchement qualifié à la Coupe du Monde, a remis les siens devant grâce à une frappe splendide de 35 mètres qui a nettoyé la lucarne. Un but à consommer sans modération.

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