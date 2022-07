Man City : Guardiola confirme le départ de Zinchenko à Arsenal

Pressenti du côté d'Arsenal depuis plusieurs jours, Oleksandr Zinchenko va bien rejoindre le club londonien. Après Gabriel Jesus, l'Ukrainien est le second Cityzen à rejoindre les Gunners cet été.

« Je vais dire au nom du club notre gratitude sur et en dehors du terrain. C'était bien hier avec Oleks parce que nous avons pu lui dire au revoir correctement. Malheureusement, Gabi [Gabriel Jesus] et Raheem [Sterling] n'ont pas pu le faire mais avec lui nous avons pu le faire et il part à Arsenal » a confirmé Pep Guardiola.