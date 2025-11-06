L’Italie explique pourquoi il n’y avait pas penalty pour l’OM

Tout le monde se demande encore comment l’arbitre du match entre l’Olympique de Marseille et l’Atalanta (0-1) a fait pour ne pas siffler penalty pour les Phocéens après la main d’Ederson dans sa surface de réparation, avant le but vainqueur de Samardzic. Sur l’action, il n’y a clairement pas de main intentionnelle du joueur de la Dea, mais il augmente tout de même la surface de son corps. Mais en Italie, les médias ont eu une perception différente de l’action. Et depuis hier soir, Sky Italie a donné sa version.

«Le contrôle d’Ederson a été considéré comme imprécis, ce qui a provoqué sans le vouloir un rebond fortuit sur sa main. Le Brésilien le fait tout seul et ne s’oppose pas à un adversaire, c’est pourquoi l’arbitre a décidé de laisser le jeu se poursuivre. L’action s’est ensuite terminée par un but de l’Atalanta.» Pas sûr que cette justification suffira à convaincre les Marseillais et les observateurs français.